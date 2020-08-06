Стали известны подробности смерти девочки в монастыре опального отца Сергия

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Алиса Старжевская
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Обстоятельствами гибели ребенка заинтересовался Следственный комитет.

Стали известны подробности смерти девочки в монастыре опального отца Сергия

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Пятнадцатилетняя девочка, которая скончалась в хосписе при Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, умерла от онкологического заболевания, сообщил URA.RU источник. По его словам, тяжелобольного ребенка привезли в обитель для вымаливания, поскольку официальная медицина уже ничем не могла помочь.

В настоящее время опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего монастырь, опрашивает полиция. При этом представитель обители Всеволод Могучев заявил, что не получил благословения на комментирование ситуации.

Обстоятельствами смерти девочки также заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК РФ доложить о подробностях случившегося.

Схиигумен Сергий является фактическим руководителем Среднеуральского женского монастыря. Из-за призывов не обращать внимания на коронавирус и игнорировать самоизоляцию он был лишен сана решением Екатеринбургской епархии, поддержанном патриархом Кириллом. В июне Сергий отстранил настоятельницу монастыря и забаррикадировался в обители, выставив казаков в качестве охраны. На данный момент он находится под церковным судом.

Ранее 5-tv.ru писал, что героиня фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила создателей картины в обмане.

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