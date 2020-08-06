Несколько заложников освобождены во французском Гавре — видео

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Нюра Незванова
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По предварительной информации, злоумышленник в банке удерживает еще трех человек.

Фото, видео: Twitter @macha_mcn

Злоумышленник во французском Гавре отпустил еще одного заложника. Как передает телеканал BFMTV, в настоящее время он удерживает в банке трех человек.

По последним данным, вооруженный мужчина, ворвавшийся в финансовое учреждение, известен местной полиции, как психически неуравновешенный рецидивист, имеющий за плечами ряд уголовных преступлений.

Пока на месте ЧП не прозвучало ни одного выстрела, передает корреспондент телеканала. Со злоумышленником ведутся переговоры. Известно, что он выдвинул ряд требований, среди которых «освобождение палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле», а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

В операции участвуют все полицейские силы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с места ЧП во Франции, где мужчина удерживает заложников в банке.

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