Ребенок выпал из прогулочного теплохода в Петербурге — видео

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Пропажу десятилетнего мальчика на борту судна заметили не сразу, к тому времени юный турист уже начал тонуть.

Фото, видео: TACC / Демьянчук Александр ; 5-tv.ru

В Петербурге прохожие спасли ребенка, который упал в канал во время прогулочной экскурсии на теплоходе. Момент попал в объектив камеры наблюдения.

Судно проходит под одним из мостов. В это время десятилетний мальчик, вероятнее всего свесился через ограждение и упал за борт. Пассажиры заметили это не сразу. Лишь когда теплоход оказался в нескольких десятках метров от моста в воду бросились очевидцы. К этому времени ребенок уже начал тонуть.

На помощь поспешили и прохожие. Они пытались вытащить ребенка из воды, протягивая ему подручные средства. В итоге все закончилось благополучно. Мальчик не пострадал.

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