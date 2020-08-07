В Петербурге прохожие спасли ребенка, который упал в канал во время прогулочной экскурсии на теплоходе. Момент попал в объектив камеры наблюдения.

Судно проходит под одним из мостов. В это время десятилетний мальчик, вероятнее всего свесился через ограждение и упал за борт. Пассажиры заметили это не сразу. Лишь когда теплоход оказался в нескольких десятках метров от моста в воду бросились очевидцы. К этому времени ребенок уже начал тонуть.

На помощь поспешили и прохожие. Они пытались вытащить ребенка из воды, протягивая ему подручные средства. В итоге все закончилось благополучно. Мальчик не пострадал.