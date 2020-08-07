Осторожнее с пластикой! Физиогномист рассказала, как мужчины выбирают себе пару

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 416

Эксперт Елена Мифф призвала девушек отдать предпочтение естественной красоте, чтобы не пропустить свою настоящую любовь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins ; 5-tv.ru

В безудержной гонке XXI века сложнее всего не пробежать мимо, успеть заметить в толпе лицо человека, который способен стать тем самым — единственным или единственной. О том, как люди подсознательно выбирают свою вторую половинку, ориентируясь на черты лица, 5-tv.ru рассказала физиогномист Елена Мифф.

По ее словам, мужчины тяготеют к женщинам, которые визуально напоминают им их мать. Так же и представительницы прекрасного пола — отдают свое сердце тем, кто похож внешне на их отцов.

«Конечно, существует такой момент, как осколки детских травм — что мы можем подтягивать в жизнь людей именно с теми качествами, которых нам не хватало в детстве. И это есть, но в первую очередь, мы выбираем человека, похожего на нашего папу или маму. Мы всегда увидим его в толпе», — рассказала физиогномист.

Сколько бы у мужчины ни было женщин за его жизнь, женится он на той единственной, которая будет визуально напоминать его мать. Поэтому важно сохранить свою естественную красоту, напомнила Елена Мифф.

«Поэтому девочки, будьте аккуратны с пластическими операциями. Красота, конечно, требует жертв, но чтобы не потерять свою мечту, из толпы чтобы он обратил внимание именно на вас, оставайтесь собой. Будьте естественны!» — призвала эксперт.

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