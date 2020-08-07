«Суперская банда!» — Воробей показала фото с юными Гальцевым и «Чайниками»
Артистка выложила архивный снимок и вернула поклонников на 25 лет назад.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @vorobei_elena
Снимок времен петербургской жизни Елены Воробей пробудил в артистке и ее поклонниках приятные воспоминания. Звезда пародии родилась в Бресте, а в 1988 переехала в Ленинград для поступления в театральный институт. Здесь же, в городе на Неве, она начала первые шаги к успеху, как и ее не менее знаменитые коллеги — Юрий Гальцев и участники дуэта «Чай вдвоем», ныне выступающие сольно Стас Костюшкин и Денис Клявер. Совместный кадр с ними 1995 года съемки юмористка выложила в Instagram. При этом Воробей любя назвала коллег из дуэта «чайниками».
«Дениска и Стасик уже после победы на конкурсе эстрадных исполнителей на тот момент вовсю гастролировали по стране, но жили и возвращались еще в наш любимый СПб. Юрочка Гальцев был не только звездой театра „Буфф“, но уже руками и ногами „корешил“ с Лицедеями в преддверии нового витка своей жизни. А я, став победительницей всероссийского конкурса „Москва-Ялта-транзит“, служила в любимом театре „Буфф“, выступая то на сцене большого зала драматической актрисой, то на сцене знаменитой „Зеркальной гостиной“, пробуя себя в пародии, клоунаде и музыкальной эксцентрике», — поделилась Елена.
Трогательное фото отметил другой присутствующий на нем артист — Денис Клявер.
«Леночка, 25 лет прошло. Как вчера», — отметил певец.
Не остались равнодушными к увиденному и почитатели таланта Воробей.
«Да, какие все замечательные. И я вспомнила свой 95-й. Спасибо»;
«А счастья-то сколько на лицах!»
«Суперская банда!» — отреагировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Воробей опубликовала снимок молодого Галкина.
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