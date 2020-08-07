Снимок времен петербургской жизни Елены Воробей пробудил в артистке и ее поклонниках приятные воспоминания. Звезда пародии родилась в Бресте, а в 1988 переехала в Ленинград для поступления в театральный институт. Здесь же, в городе на Неве, она начала первые шаги к успеху, как и ее не менее знаменитые коллеги — Юрий Гальцев и участники дуэта «Чай вдвоем», ныне выступающие сольно Стас Костюшкин и Денис Клявер. Совместный кадр с ними 1995 года съемки юмористка выложила в Instagram. При этом Воробей любя назвала коллег из дуэта «чайниками».

Instagram @vorobei_elena

«Дениска и Стасик уже после победы на конкурсе эстрадных исполнителей на тот момент вовсю гастролировали по стране, но жили и возвращались еще в наш любимый СПб. Юрочка Гальцев был не только звездой театра „Буфф“, но уже руками и ногами „корешил“ с Лицедеями в преддверии нового витка своей жизни. А я, став победительницей всероссийского конкурса „Москва-Ялта-транзит“, служила в любимом театре „Буфф“, выступая то на сцене большого зала драматической актрисой, то на сцене знаменитой „Зеркальной гостиной“, пробуя себя в пародии, клоунаде и музыкальной эксцентрике», — поделилась Елена.

Трогательное фото отметил другой присутствующий на нем артист — Денис Клявер.

«Леночка, 25 лет прошло. Как вчера», — отметил певец.

Не остались равнодушными к увиденному и почитатели таланта Воробей.

«Да, какие все замечательные. И я вспомнила свой 95-й. Спасибо»;

«А счастья-то сколько на лицах!»

«Суперская банда!» — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Воробей опубликовала снимок молодого Галкина.