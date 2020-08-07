Устроившие игрища на мемориале ВОВ в Сочи девушки объяснились
Инцидент произошел в парке 50-ти летия Победы. Девушки не просто развлекались, а использовали монумент в качестве опоры для прыжков и преодоления препятствий.
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Фото, видео: 5-tv.ru; mk.ru
В Сочи подростки устроили игры на мемориале героям Великой Отечественной Войны. Инцидент произошел в парке 50-ти летия Победы.
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