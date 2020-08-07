Устроившие игрища на мемориале ВОВ в Сочи девушки объяснились

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Инцидент произошел в парке 50-ти летия Победы. Девушки не просто развлекались, а использовали монумент в качестве опоры для прыжков и преодоления препятствий.

Фото, видео: 5-tv.ru; mk.ru

В Сочи подростки устроили игры на мемориале героям Великой Отечественной Войны. Инцидент произошел в парке 50-ти летия Победы.

В интернете появились кадры на которых видно, как молодые люди бегают по гранитному обелиску. Ролик они сняли сами и выложили в сеть.

В полиции изучили запись и установили личности несовершеннолетних — ими оказались две местные жительницы.

пресс-служба администрации города Сочи

«Они раскаиваются в содеянном. Девочки сказали, что не хотели ни в коем случае осквернить память павших в Великой Отечественной войне», — заявили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Девушки принесли публичные извинения и возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших.

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