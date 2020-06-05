Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипизации

|
Светлана Александрова
118

Многие верят, что основатель корпорации Microsoft под предлогом вакцинации населения от коронавируса якобы собирается установить тотальный контроль над людьми.

Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипизации

Фото: www.globallookpress.com /Sandrine THESILLAT via www.imago

Тема:
Эпидемия коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал гуляющую на просторах интернета и в умах людей теорию заговора, согласно которой бизнесмен, жертвующий сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса, якобы хочет чипировать все человечество посредством вакцинации.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Это трудно опровергнуть, потому что это слишком глупо и странно», — цитирует миллиардера Business Insider.

Билл Гейтс высказал обеспокоенность, что хотя дезинформация и не помешала глобальному финансированию поиски вакцины против CIVID-19, антипрививочные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета, когда вакцина будет найдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпуск программы «БесогонTV» кинорежиссера Никиты Михалкова, в которой он рассказывал о планах Билла Гейтса чипировать население планеты с целью его сокращения, был снят с эфира на одном из федеральных каналов. Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать несколько интернет-ресурсов, содержащих публикации о якобы искусственном происхождении COVID-19 и грядущей чипизации людей под вакцинации для тотального контроля над ними.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 июн
Более 200 тысяч россиян вылечились от COVID-19
5 июн
Минобороны определило состав группы добровольцев для испытаний вакцины от корона
5 июн
Власти Токио заявили о возможном проведении Олимпиады в 2020 году
4 июн
Путин поручил Шойгу оказать помощь Забайкалью в борьбе с COVID-19
4 июн
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
4 июн
Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
4 июн
Эпидемиолог рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
4 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 8 666 человек
4 июн
Инфекционист перечислил факторы наступления второй волны коронавируса
4 июн
Собянин считает, что необходимость носить маски сохранится в Москве до осени

Читайте также

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.02
0.68 77.32
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Японцы не поддержали политолога, призвавшего «отобрать» Курилы у России
8:01
«Ищу срочно психолога»: Саша Зверева взволнована из-за нового бойфренда ее дочери
7:50
Аномалии лета 2020: какие сюрпризы приготовила погода
7:41
Twitter удалил ролик Трампа о смерти афроамериканца Флойда
7:35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
7:34
У Хюррем-Султан в «Велликолепном веке» могло быть другое лицо

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Анна Калашникова госпитализирована с температурой под 40
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок