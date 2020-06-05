Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипизации
Многие верят, что основатель корпорации Microsoft под предлогом вакцинации населения от коронавируса якобы собирается установить тотальный контроль над людьми.
Фото: www.globallookpress.com /Sandrine THESILLAT via www.imago
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал гуляющую на просторах интернета и в умах людей теорию заговора, согласно которой бизнесмен, жертвующий сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса, якобы хочет чипировать все человечество посредством вакцинации.
«Я никогда не занимался какими-либо вещами типа микрочипов. Это трудно опровергнуть, потому что это слишком глупо и странно», — цитирует миллиардера Business Insider.
Билл Гейтс высказал обеспокоенность, что хотя дезинформация и не помешала глобальному финансированию поиски вакцины против CIVID-19, антипрививочные настроения могут затруднить приобретение коллективного иммунитета, когда вакцина будет найдена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпуск программы «БесогонTV» кинорежиссера Никиты Михалкова, в которой он рассказывал о планах Билла Гейтса чипировать население планеты с целью его сокращения, был снят с эфира на одном из федеральных каналов. Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать несколько интернет-ресурсов, содержащих публикации о якобы искусственном происхождении COVID-19 и грядущей чипизации людей под вакцинации для тотального контроля над ними.
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