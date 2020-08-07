Россия сняла ограничения по госзакупкам иностранных лекарств для раковых больных

|
Алиса Старжевская
8

Старые требования мешали эффективному лечению, считают в правительстве страны.

Россия сняла ограничения по госзакупкам иностранных лекарств для раковых больных

Фото: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений при закупке иностранных лекарств от лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В число медикаментов вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Теперь к ним не применяется так называемое правило «третьего лишнего»: иностранный поставщик допускается к конкурсу по закупке даже если ранее хотя бы две компании из стран Таможенного союза подали заявки на этот же конкурс. Ранее же при таких условиях заграничная компания не имела права предлагать свои препараты.

В правительстве отметили, что эти ограничения в итоге мешают эффективному лечению, а использование другого препарата или его смена могут негативно сказаться на состоянии больного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности российской вакцины от коронавируса.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Россия сняла ограничения по госзакупкам иностранных лекарств для раковых больных
11:45
Все своими руками: как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
11:38
Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год
11:36
В режиме нон-стоп: Чего ждать от чемпионата РПЛ-2020/2021
11:30
«Стоял и жалел свою машину»: Свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера
11:30
Стала известна цель провокации с задержанием россиян в Белоруссии

Сейчас читают

«У всех есть такие истории»: Асмус призналась, за что ей стыдно уже 20 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок