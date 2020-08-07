Россия сняла ограничения по госзакупкам иностранных лекарств для раковых больных

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений при закупке иностранных лекарств от лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В число медикаментов вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Теперь к ним не применяется так называемое правило «третьего лишнего»: иностранный поставщик допускается к конкурсу по закупке даже если ранее хотя бы две компании из стран Таможенного союза подали заявки на этот же конкурс. Ранее же при таких условиях заграничная компания не имела права предлагать свои препараты.

В правительстве отметили, что эти ограничения в итоге мешают эффективному лечению, а использование другого препарата или его смена могут негативно сказаться на состоянии больного.

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