Украинские беженцы начали массово покидать Польшу, выбирая для переезда другие страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило польское издание RMF24.

«Часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу. Интересно, что та же статистика показывает, что украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой, пользующейся временной защитой в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

По данным издания Газета.ру, в июле число граждан Украины со статусом временной защиты в Польше сократилось более чем на восемь тысяч человек и составило около 953 тысяч. В июне страну также покинули несколько тысяч украинцев.

Одной из стран, куда переезжают украинцы, стала Чехия. К концу июня там находились около 381 тысячи граждан Украины с временной защитой. За месяц их число выросло примерно на 3,8 тысячи.

Больше всего украинцев с временной защитой остается в Германии. Там проживают около 1,29 миллиона граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о возможных изменениях в отношении украинских беженцев в Европе. На фоне роста числа мигрантов в странах ЕС обсуждался пересмотр условий предоставления временной защиты для граждан Украины.

Речь шла в том числе о военнообязанных, которых могли обязать иметь специальную справку о мобилизации для сохранения соответствующего статуса.

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