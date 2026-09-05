Украинские беженцы начали массово покидать Польшу

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

За один месяц количество граждан с временной защитой уменьшилось более чем на восемь тысяч.

Где живут украинские беженцы

Фото: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу, выбирая для переезда другие страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило польское издание RMF24.

«Часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу. Интересно, что та же статистика показывает, что украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой, пользующейся временной защитой в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

По данным издания Газета.ру, в июле число граждан Украины со статусом временной защиты в Польше сократилось более чем на восемь тысяч человек и составило около 953 тысяч. В июне страну также покинули несколько тысяч украинцев.

Одной из стран, куда переезжают украинцы, стала Чехия. К концу июня там находились около 381 тысячи граждан Украины с временной защитой. За месяц их число выросло примерно на 3,8 тысячи.

Больше всего украинцев с временной защитой остается в Германии. Там проживают около 1,29 миллиона граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о возможных изменениях в отношении украинских беженцев в Европе. На фоне роста числа мигрантов в странах ЕС обсуждался пересмотр условий предоставления временной защиты для граждан Украины.

Речь шла в том числе о военнообязанных, которых могли обязать иметь специальную справку о мобилизации для сохранения соответствующего статуса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Михаил Шуфутинский стал народным артистом России
16:22
Голикова назвала Северный речной вокзал любимым местом в Москве
16:17
В Кронштадте произошел пожар в трюме ремонтируемого корабля
16:12
«Здесь наши корни»: Путин поздравил москвичей с Днем города
16:00
Застрелил, расчленил, закопал: бизнесмен в Подмосковье убил семейную пару
15:51
Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением
Звезда «Эйфории» вышла на красную дорожку в «голом» платье
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео