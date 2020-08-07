Назван самый читающий город России — и это не Петербург
Данные по читающим жителям российских городов предоставил портал электронных книг MyBook.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Eisenhuth
Всемирный день книголюбов будут отмечать 9 августа, так что пришла пора проверить, действительно ли россияне остаются одной из самых читающих наций планеты. Согласно данным сервиса MyBook, любителей книг в России действительно немало, но пальма первенства города больше не принадлежит культурной столице Петербургу, пишет РИА Новости.
В рейтинге от MyBook учитываются только аудио- и электронные книги, которые за последний год выбирали для себя более 800 тысяч пользователей их системы по подписке. Как оказалось, москвичи читают больше петербуржцев.
«Лидирует столица, — сообщают в своем отчете аналитики. — В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге».
Рейтинг самых читающих городов России выглядит так:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Краснодар;
- Новосибирск;
- Екатеринбург.
Самым большим книголюбом всей России оказался житель Ангарска, за год успевший прочесть и прослушать более 2300 книг в разном формате. За ним идет житель столицы с 2057 книгами и казанский пользователь, осиливший 1487 книг.
Книги каких авторов чаще всего выбирали в России? Список разнится по городам:
- Джен Синсеро — Москва;
- Марк Мэнсон — Петербург;
- Алекс Байхоу — Краснодар;
- Грегори Дэвид Робертс — Краснодар.
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