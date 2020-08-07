Всемирный день книголюбов будут отмечать 9 августа, так что пришла пора проверить, действительно ли россияне остаются одной из самых читающих наций планеты. Согласно данным сервиса MyBook, любителей книг в России действительно немало, но пальма первенства города больше не принадлежит культурной столице Петербургу, пишет РИА Новости.

В рейтинге от MyBook учитываются только аудио- и электронные книги, которые за последний год выбирали для себя более 800 тысяч пользователей их системы по подписке. Как оказалось, москвичи читают больше петербуржцев.

«Лидирует столица, — сообщают в своем отчете аналитики. — В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге».

Рейтинг самых читающих городов России выглядит так:

Москва; Санкт-Петербург; Краснодар; Новосибирск; Екатеринбург.

Самым большим книголюбом всей России оказался житель Ангарска, за год успевший прочесть и прослушать более 2300 книг в разном формате. За ним идет житель столицы с 2057 книгами и казанский пользователь, осиливший 1487 книг.

Книги каких авторов чаще всего выбирали в России? Список разнится по городам:

Джен Синсеро — Москва;

Марк Мэнсон — Петербург;

Алекс Байхоу — Краснодар;

Грегори Дэвид Робертс — Краснодар.

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