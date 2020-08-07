Лукашенко рассказал о наводке украинских спецслужб на «группу боевиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские спецслужбы поделились с ним информацией об еще одной группе «боевиков», проникших в страны с юга. Рассказал об этом лидер Белоруссии во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По словам Лукашенко, он однако усомнился в достоверности этих данных, так как группу безрезультатно разыскивают по всей территории страны.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию, там, или обратно в Украину», — заявил президент по время интервью.

Ранее стало известно, что именно украинские спецслужбы спланировали и спровоцировали арест 33 российских граждан недалеко от Минска. По данным сайта KP.RU, журналистам которого стали известны подробности произошедшего, провокация готовилась еще с мая. Ее цель — рассорить Москву и Минск, а также бросить тень на «Роснефть».

Дело в том, что задержанные россияне нанимались якобы для охраны предприятий компании в Венесуэле, большая часть из них участвовала в военных действиях в Донбассе. В итоге проведенной операции украинских спецслужб, россияне были выданы за сотрудников так называемой ЧВК «Вагнер», против них заведены уголовные дела, и они подозреваются в подготовке теракта.

В ответ на это в российском МИД заявили, что вся группа имела на руках необходимые документы и планировала через Минск попасть в Стамбул. По словам дипломатов, трактова событий белорусской стороной является «одиозной» и не выдерживает никакой критики.

В издании подчеркивается, что уже в Минске организатору набора с позывным Шаман после аннулирования билетов в Стамбул дали указание их уничтожить, пояснив, что они полетят другим рейсом.

«Порвав билеты, россияне тем самым уничтожали важные улики, ниточка от которых привела бы во Львов и Киев, куда-нибудь к зданию СБУ», — говорится в опубликованном расследовании.

А через несколько дней группу Шамана задержали белорусские силовики. В издании полагают, что у них уже был список состава группы, а также они находились в тесном контакте с украинским коллегами, от которых и получили информацию о заезде якобы «диверсантов».

По заявлению пресс-секретаря президента России, Владимир Путин и члены Совбеза рассчитывают на скорейшее прояснение ситуации и ждут скорейшего освобождения россиян.

Помимо этого, 5-tv.ru рассказывал и другие подробности произошедшего.