Под Новосибирском мать бросила новорожденного ребенка на остановке

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Алиса Старжевская
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Полиция устанавливает все детали случившегося.

Под Новосибирском мать бросила новорожденного ребенка на остановке

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

Мать бросила новорожденного ребенка на автобусной остановке под Новосибирском. Как сообщили в региональном отделении МВД, по факту случившегося проводится проверка.

Инцидент произошел в Болотнинском районе области. По данным следствия, матерью ребенка оказалась 30-летняя женщина, проживающая в одном из сел под Новосибирском. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности», а также устанавливаются все подробности произошедшего.

В правоохранительных органах однако не уточнили, где сейчас находится младенец, и в каком он состоянии, а также находится ли женщина под стражей.

Два дня назад ранним утром жители одного из районов Москвы обнаружили одинокую коляску с малышом. Как сообщал ранее 5-tv.ru, позднее нашлась и мать, уроженка Киргизии, которая заявила, что сделала это случайно.  Однако на кадрах с уличной камеры видно, что женщина медленно отходит от коляски, оглядывается, прибавляя шаг, а потом убегает и скрывается за углом дома.

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