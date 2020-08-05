Мать, бросившая младенца в московском дворе, попала на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись камеры наблюдения, которая зафиксировала, как мать бросает младенца в одном из московских дворов на Студенческой улице. На кадрах видно, как женщина медленно отходит от коляски, оглядывается, прибавляя шаг, а потом убегает и скрывается за углом дома.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, прокуратура установила личность уроженки Киргизии, оставившей годовалого малыша на улице. Женщина утверждает, что сделала это «случайно». По предварительной информации, у 34-летней матери нет свидетельства о рождении сына, есть только справка из медицинского учреждения.

Пока мальчик, которого нашли утром 5 августа местные жители, находится в больнице. Сообщается, что его жизни ничто не угрожает. Прокуратура проводит проверку, в результате которой в отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело об оставлении малолетнего в опасности.