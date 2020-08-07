Правоохранители ищут участников водной прогулки в Петербурге, где с теплохода выпал ребенок

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту происшествия 2 августа, когда ребенок выпал из прогулочного теплохода в Крюков канал, пишут на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СУТ СКР).

Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Мальчика спасли пассажиры теплохода и прохожие, которые заметили тонущего ребенка.

Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Северо-Западного СУТ СКР Анастасия Бров рассказала 5-tv.ru подробности происшествия.

«Следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию, — сказала она. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео падения мальчика с теплохода в Петербурге.