Спасение ребенка, упавшего с прогулочного теплохода в Петербурге, попало на видео

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 92

Происшествие на воде случилось в Адмиралтейском районе Северной столицы 2 августа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann, 5-tv.ru

Недавнее происшествие с падением в воду мальчика во время прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга попало в объект камеры видеонаблюдения. На ней видны обстоятельства случившегося, сообщает канал 78.

Так, падение десятилетнего мальчика в воду Крюкова канала поначалу прошло незамеченным. Теплоход успел пройти под мостом, где уже начал тонуть ребенок, и остановился только через несколько десятков метров.

Пока прохожие пытались достать мальчика с помощью самодельной веревки из связанной одежды и ремней, с теплохода в воду прыгнули несколько мужчин, намереваясь помочь тонущему. В итоге происшествие закончилось без жертв

5-tv.ru недавно писал, как речной трамвайчик отправился в свободное плавание и протаранил четыре судна в Петербурге.

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