В Минздраве рассказали, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники и пожилые люди. Как передает РИА Новости, рассказал об этом Гриднев на открытии корпуса онкоцентра в Уфе.

По его словам, препарат сейчас проходит третий этап, а его регистрация планируется уже на следующей неделе.

«Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — заявил Гриднев.

Также он отметил, что данные о клинических исследованиях и другие необходимые документы находятся сейчас на экспертизе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцинацию от коронавируса, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, планируется проводить бесплатно.