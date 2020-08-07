В Ленобласти открыли после реконструкции участок трассы до Белоруссии

В Ленинградской области после реконструкции открыли участок федеральной трассы, которая соединяет Россию и Белоруссию (Р-23).

Одиннадцать километров в обход Гатчины — это путь от Петербурга через Псков до Невеля. Эта дорога всегда загружена, а летом пропускная способность до 80-ти тысяч автомобилей в сутки. Теперь вместо двух полос, сделано шесть.

«Мы помним, как трассу до Гатчины называли трассой „Спасибо, что доехал!“. Потому что особенно в непогоду — зимой, осенью, ранней весной не было освещения, разбитая дорога, узкая дорога, огромный транзитный поток транспорта. Невозможность маневров. Сегодня федеральные дороги на территории Ленинградской области являются лучшими в Российской Федерации. А самое главное — ни стали безопасными», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Построены три новые развязки и пять путепроводов, в том числе через железнодорожные пути. Современная трасса хорошо освещена, нанесена разметки из термопластика, установлены барьерные ограждения и специальные шумоотражающие экраны.