Почему опасно откидывать кресло в самолете?

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Валентин Черников
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Бортпроводники рассказали, зачем пассажиров просят переводить спинку кресла на борту воздушного судна в вертикальное положение.

Почему опасно откидывать кресло в самолете?

Фото: www.globallookpress.com / Jacek Sopotnicki

Экипаж любого воздушного судна не случайно призывает пассажиров поднимать спинки сидений, особенно при взлете и посадке. Одно из основных правил пребывания на борту пассажирского самолета действует не для галочки, а ради безопасности участников полета, сообщает портал Ридус.

Как уточняют бортпроводники, опущенные спинки кресел могут усложнить и замедлить выход пассажиров из салона в случае аварии. По этой же причине нужно не убирать откидные столики.

Спинка должна стоять вертикально и во избежание травм в моменты сильной тряски самолета как при взлете и посадке, так и при попадании в зону турбулентности. В противном случае пассажир может резко опрокинуться назад, удариться головой, повредить шею или травмировать сидящего позади.

Забота о сидящем сзади — третья причина не откидываться без крайней надобности. Это элементарная форма вежливости, ведь при опущенном сиденье у соседа уменьшается пространство для ног, которого в самолете и так немного, затрудняется двигательный процесс. В особенности, если речь идет о человеке плотной комплекции. Поэтому желающему наклонить спинку кресла рекомендуется предварительно спросить на то разрешение.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске.

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