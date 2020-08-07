Самолет, летящий из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги
По предварительной версии, причиной этого стала техническая неисправность.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Economou
Пассажирский самолет, направляющийся из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги, пишет ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
Предположительно, SSJ-100 подал сигнал из-за технической неисправности. Он поступил за полчаса до посадки воздушного судна в столичном аэропорту «Шереметьево».
Информация уточняется.
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