Самолет, летящий из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, направляющийся из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги, пишет ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

Предположительно, SSJ-100 подал сигнал из-за технической неисправности. Он поступил за полчаса до посадки воздушного судна в столичном аэропорту «Шереметьево».

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