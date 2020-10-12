Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии

Новые подробности громкого скандала с задержанием россиян в Белоруссии. Наши соотечественники могли стать жертвами провокации со стороны украинских спецслужб.

В Киеве утверждают, что они участвовали в боях на Донбассе и требуют экстрадиции. Не исключено, что таким образом Украина просто пытается внести раскол в отношения между Москвой и Минском.

Власти Белоруссии, в свою очередь, отказались выдавать россиян. Слишком велик риск совершить дипломатическую ошибку, и пока еще есть время во всем разобраться и принять верное решение.

Леонид Китрарь пытался разобраться в перипетиях запутанной истории.

Эта история так и могла остаться черным пятном в российско-белорусских отношениях. Три десятка человек, с богатым жизненным, а главное, военным опытом, решили задержаться в белорусском санатории. Прямо перед президентскими выборами. Не имея на руках убедительных документов. С точки зрения КГБ — ситуация крайне опасная.

Если бы не всего несколько следов, оставленных, видимо, по безалаберности, доказать белорусским властям непричастность россиян к каким бы то ни было провокациям было бы невозможно. А началось все несколько месяцев назад. С объявления на сайте.

«История началась с обычного объявления на сайте, где предлагается работа. Основным критерием являлось наличие боевого опыта», — рассказал сотрудник компетентного ведомства.

Когда кандидатов набралось несколько сотен и появилась возможность выбирать нужных, настал следующий этап.

Некто Сергей Петрович с номера мобильного с сирийским кодом: +963-931-42-562 еще до мая начал обзванивать бывших сотрудников ЧВК. Преимущественно тех, кто участвовал в Конфликте на Донбассе. И особенно интересовался бывшими гражданами Украины. В итоге он нанял Артема Миляева с позывным Шаман, чтобы тот сам занялся рекрутингом. С середины мая к разговорам с Шаманом подключился и Сергей Викторович Безинский, представился менеджреом по безопасности роснефти. Отправлял письма с серьезного электронного адреса — info@office-Rosneft.org.

Шаман, в свою очередь, связался с отставным российским подполковником Кривенко и попросил помочь найти 90 добровольцев. Для охраны объектов в Сирии и Ливии. В конце мая Шамана попросили увеличить численного будущего отряда вдвое до 180 человек. При подборе людей Миляев использовал анкеты и атрибутику закрытой в 2018-м ЧВК «Мар».

Позвонить Сергею Петровичу невозможно — номер не работает. Потому что он виртуальный. В физической сети не регистрировался. В начале июля Шаману сообщили, что Сергей Петрович погиб в Ливии. С этих пор он из схемы выпадает, но группе нужен новый куратор.

Миляеву поступает звонок: +5-841-291-01-091 с другого номера. Уже с венесуэльским кодом. Это клон номера консульского отдела посольства в Каракасе. Человек представился Артуром и попросил переориентироваться на проекты Роснефти в Венесуэле. И разбить 180 человек на пять групп. В первой, под руководством Шамана должны остаться те, кто так или иначе, участвовали в конфликте на Донбассе и по возможности, хотя бы и с бывшим, но гражданством Украины.

В итоге первая группа с Миляевым во главе, выезжает в Минск. Но возникает заминка на границе. Люди показывают таможенникам вот такой трудовой договор, билеты в Стамбул, но пропускать их не хотят. Видимо бумаги вызывают вопросы. Как потом выяснилось, контракты — подделка. Подписавший их человек — Рустамов давно живет не в Минске, а в Самаре. К тому времени КГБ уже была в курсе ситуации. После границы группу встречает Геннадий Компан.

«Они пересели ко мне в машину и мы поехали в сторону аэропорта Минск. Но За час до прибытия конечная точка прибытия — аэропорт была изменена», — рассказывает водитель Геннадий Компан.

И тут наступает второй этап всей этой истории. Когда президент Лукашенко говорил, что билеты в Турцию и тем более дальнейшее перемещение в Ливию или Венесуэлу это всего лишь легенда, он был прав. Но подробности еще интереснее.

Авиабилеты в Турцию действительно были. Вот они. Например, Артем Миляев. Вылет из Минска Турецкими авиалиниями 25 июля. Сверху указаны телефоны — турагентства «Корал Тревел». Если позвонить по ним, то никаких билетов не найдется. Потому что сверху остались два слова на латинице — «Маст Гоу». Турфирма из Украины. Технически, она уже не существует, но в соцсетях можно найти телефоны.

Турецкие авиалинии подтвердили, билеты были куплены на Украине и указали тот самый телефон. Теперь он, правда, принадлежит компании тревел сет. Ее, судя по этим документам, в январе отрыла некто Нина Калюжная. В прошлом работник компании «Маст гоу». Фирма работает и действительно бронирует билеты, отели и санатории. В том числе, в Белоруссии.

Как раз за час до приезда в аэропорт Миляеву позвонила некто Лариса Самарина. Якобы представитель российского посольства в Стамбуле и заодно работник Роснефти. И сказала, что вылет переносится. На 30 число. Хотя билеты были переоформлены уже давно. Самарина фактически, приказала Миляеву старые билеты порвать. Дело в том, что на них осталась вот эта строчка. Способ оплаты — кэш. То есть наличные. А это значит, что кто-то своими ногами пришел в Киев по адресу турагентства и принес деньги за билеты трех десятков человек.