«Была поддатая»: Сосед — о последней встрече с погибшей во время секса женщиной

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 45

У любовника 55-летней актрисы второго плана были жена и дети, которые в роковую ночь уехали на дачу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; 5-tv.ru

Петербурженка, погибшая во время жесткого секса, в роковую ночь была пьяна. Сосед по коммунальной квартире, в которой скончалась 55-летняя женщина, рассказал 5-tv.ru, что у любовника умершей были жена и дети. В тот день они уехали на дачу, и в жилище 38-летнего мужчины пришла любовница.

По словам соседа, он столкнулся с ней в коридоре, когда та выходила из ванны.

«Я поздоровался, а она — нет. Она поддатая была. Василия тоже видел. Он посуду мыл. Дети же уехали. Он чашки мыл, за ними убирался», — сказал мужчина.

По его словам, ночью он ничего подозрительного не услышал, а на следующее утро, когда выяснилось, что женщина мертва, вызвали полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибшая в ходе любовных утех петербурженка была актрисой второго плана. Ее тело было обнаружено 4 августа с многочисленными побоями, а также сломанными ребрами и грудиной. У женщины также была закрытая травма шеи. В отношении любовника умершей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

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