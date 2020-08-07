«Двойные стандарты»: МИД осудил введение маркировки российских СМИ в Twitter

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Алиса Старжевская
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Накануне Twitter и Facebook ввели практику обозначать особой отметкой российские медиаисточники в качестве аффилированных с государством.

«Двойные стандарты»: МИД осудил введение маркировки российских СМИ в Twitter

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МИД РФ прокомментировал введение в Twitter и Facebook маркировки страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством.

Как заметили во внешнеполитическом ведомстве, данная мера коснулась только российских медиаисточников, в то время как западные СМИ, финансируемые правительствами, остались незатронутыми. Сам по себе этот факт указывает на то, что этот шаг является «нарушением ключевых демократических принципов», считают в МИД.

Ведомство также назвало подобную меру проявлением политики «двойных стандартов» и «дискриминацией по страновому признаку».

«Видим в этих политизированных и тенденциозных действиях американских ИТ-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее Twitter и Facebook заявили о решении помечать специальной маркировкой «Государственное издание, Россия» аккаунты государственных СМИ. Особые отметки получили также страницы президента и правительства России в Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о SMS-рассылке Госдепа США россиянам.

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