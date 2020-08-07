Пилот погиб, самолет развалился на две части: подробности ЧП с самолетом в Индии
По меньшей мере 35 человек получили травмы в результате жесткой посадки лайнера в индийском штате Керала.
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Фото, видео: Twitter @ANI
В результате жесткой посадки самолета в индийском штате Керала погибли два человека — один из них — пилот воздушного судна. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что пострадали по меньшей мере 35 человек, их экстренно госпитализировали в ближайшие больницы.
Судя по кадрам, которые опубликовали свидетели этого происшествия, самолет в буквальном смысле развалился на две части, наибольшие повреждения получила кабина пилотов.
Посольство РФ проверяет информация, были ли среди пассажиров лайнера, совершившего жесткую посадку и выкатившегося со взлетно-посадочной полосы, российские граждане.
По некоторым данным, в самолете могли находиться от 170 до 194 пассажиров. Воздушное судно летело из Дубая.
На месте ЧП работают экстренные службы. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 пассажиров госпитализированы после жесткой посадки самолета в Индии.
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