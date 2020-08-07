Пилот погиб, самолет развалился на две части: подробности ЧП с самолетом в Индии

В результате жесткой посадки самолета в индийском штате Керала погибли два человека — один из них — пилот воздушного судна. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что пострадали по меньшей мере 35 человек, их экстренно госпитализировали в ближайшие больницы.

Судя по кадрам, которые опубликовали свидетели этого происшествия, самолет в буквальном смысле развалился на две части, наибольшие повреждения получила кабина пилотов.

Посольство РФ проверяет информация, были ли среди пассажиров лайнера, совершившего жесткую посадку и выкатившегося со взлетно-посадочной полосы, российские граждане.

По некоторым данным, в самолете могли находиться от 170 до 194 пассажиров. Воздушное судно летело из Дубая.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 пассажиров госпитализированы после жесткой посадки самолета в Индии.