Загрузка ядерного топлива в реактор началась на Белорусской АЭС
В реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, 5-tv.ru
Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС. Такая информация опубликована в Twitter «Росатома».
Департамент республики по ядерной и радиационной безопасности МЧС 6 августа выдал соответствующее разрешение. Сообщается, что в реактор планируют загрузить 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.
Далее будет осуществлен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первую кассету ядерного топлива загрузили на Ленинградской АЭС.
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