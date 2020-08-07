Загрузка ядерного топлива в реактор началась на Белорусской АЭС

|
Нюра Незванова
29

В реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, 5-tv.ru

Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС. Такая информация опубликована в Twitter «Росатома».

Департамент республики по ядерной и радиационной безопасности МЧС 6 августа выдал соответствующее разрешение. Сообщается, что в реактор планируют загрузить 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

Далее будет осуществлен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первую кассету ядерного топлива загрузили на Ленинградской АЭС.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

20:51
«Лола с Лялиного!» — Милявская с краской на голове прогулялась по Москве — видео
20:41
Россиян на борту рухнувшего в Индии лайнера, предварительно, не было — посольство РФ
20:34
Три российских Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
20:22
Число погибших при крушении самолета в Индии достигло 15 человек
20:21
Два человека пострадали при обрушении балконов в Петербурге
20:14
Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео

Сейчас читают

Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок