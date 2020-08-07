Загрузка ядерного топлива в реактор началась на Белорусской АЭС

Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке № 1 Белорусской АЭС. Такая информация опубликована в Twitter «Росатома».

Департамент республики по ядерной и радиационной безопасности МЧС 6 августа выдал соответствующее разрешение. Сообщается, что в реактор планируют загрузить 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

Далее будет осуществлен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первую кассету ядерного топлива загрузили на Ленинградской АЭС.