«Очень быстро растут!» — Никифорова в Крыму впала в депрессию из-за ребенка
Кинозвезда поделилась с фанатами наблюдениями за дочкой Аней.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official
Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова опубликовала в сети философский пост на тему будней матери маленькой дочки. 27-летняя актриса, чей рабочий график расписан в плотную, с прискорбием заметила, как быстро растут малыши. Буквально недавно на руках был нежный маленький комочек, а сегодня рядом — взрослый человечек.
«Ну что я могу вам сообщить… Дети растут очень быстро… Неделю не видишь, прилетаешь, а она уже на четыре сантиметра длиннее», — поделилась переживаниями звезда.
Как оказалось, на столь грустные мысли Александру натолкнуло длительное пребывание в Крыму, куда звезда отправилась на отдых в одиночестве. По словам актрисы, ничего не могло отвлечь ее от размышлений — ни красивые виды Севастополя, ни интересные книги.
В комментариях фолловеры поддержали Никифорову, заверив, что это — нормально. Безусловно, страшно надолго оставлять малышей. Но что поделать, если этого требуют работа и другие обстоятельства.
«Анечка, действительно, очень подросла! Но это же жизнь… не надо печалиться!»
«Настоящие куколки! Сашенька, не волнуйтесь! Уверена: Анечка вас сильно любит!»
«О, да… Как это знакомо! Тоже постоянно думаю об этом… Увы, по-другому с работой нельзя…» — откликались поклонники звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вдруг на отдыхе актриса Александра Никифорова задумалась об эпохе Советского Союза.
Читайте также
94%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?