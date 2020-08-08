«Очень быстро растут!» — Никифорова в Крыму впала в депрессию из-за ребенка

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Виктория Андреева
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Кинозвезда поделилась с фанатами наблюдениями за дочкой Аней.

Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова опубликовала в сети философский пост на тему будней матери маленькой дочки. 27-летняя актриса, чей рабочий график расписан в плотную, с прискорбием заметила, как быстро растут малыши. Буквально недавно на руках был нежный маленький комочек, а сегодня рядом — взрослый человечек.

«Ну что я могу вам сообщить… Дети растут очень быстро… Неделю не видишь, прилетаешь, а она уже на четыре сантиметра длиннее», — поделилась переживаниями звезда.

Как оказалось, на столь грустные мысли Александру натолкнуло длительное пребывание в Крыму, куда звезда отправилась на отдых в одиночестве. По словам актрисы, ничего не могло отвлечь ее от размышлений — ни красивые виды Севастополя, ни интересные книги.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

В комментариях фолловеры поддержали Никифорову, заверив, что это — нормально. Безусловно, страшно надолго оставлять малышей. Но что поделать, если этого требуют работа и другие обстоятельства.

«Анечка, действительно, очень подросла! Но это же жизнь… не надо печалиться!»

«Настоящие куколки! Сашенька, не волнуйтесь! Уверена: Анечка вас сильно любит!»

«О, да… Как это знакомо! Тоже постоянно думаю об этом… Увы, по-другому с работой нельзя…» — откликались поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вдруг на отдыхе актриса Александра Никифорова задумалась об эпохе Советского Союза.

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