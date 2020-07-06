Актриса Александра Никифорова решила поделиться с поклонниками своими соображениями по поводу денег — зло это или ресурс для свободы. На своей странице в Instagram звезда сериала «Султан моего сердца» припомнила времена, когда ей приходилось выбирать, поехать ли на учебу на трамвае или лучше пообедать. Сегодня, по словам востребованной 27-летней актрисы, она может позволить себе гораздо больше, чем пять лет назад: купить любую помаду, куклу или платье дочке, пожертвовать в благотворительный фонд и при этом чувствовать себя спокойно.

«Почти у всех на постсоветском пространстве в сознании деньги проходят под грифом „зло“, и это в принципе, понятно, но в корне неправильно. Деньги, сами по себе, не зло, они скорее энергия, а вот способы их заработать или присвоить, не чуждые некоторым, вполне могут соответствовать определению зла», — написала Никифорова.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

По ее мнению, деньги никогда не должны быть целью, «они только ресурс для свободы и множества приятных вещей». Большинство подписчиков актрисы согласились с ней, но внимание мнгогих больше привлекла фотография, которой Александра сопроводила свои рассуждения о финансах. На снимке знаменитость сидит на пляже в купальнике и соломенной шляпе и очень аппетитно поедает спелый абрикос. Фото показалось пользователям таким соблазнительным, что некоторые сразу собрались отправиться в фруктовую лавку.

«Упал и умир. Девочка с пэрсиком» (орфография автора сохранена — Прим.ред.)

«Абрикосов захотелось теперь. Надо купить»

«Фото-супер. Глаза невероятной красоты! Все. За абрикосами!»

«Вкусная Саша!»

«Фото аппетитно-замечательное!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Александра Никифорова возбудила аппетит подписчиков своими рассуждениями о шашлыках на первомай.