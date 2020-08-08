Самолет Ан-2 аварийно сел на дорогу в Якутии
По предварительной информации, воздушное судно получило незначительные повреждения.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на дорогу в Якутии. Как стало известно 5-tv.ru, причиной вынужденного приземления стала техническая неисправность — у воздушного судна, принадлежащего АК «Маганский аэроклуб», начала расти температура двигателя и появилась вибрация.
По предварительной информации, воздушное судно получило незначительные повреждения. Два человека, находившиеся на борту — не пострадали.
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