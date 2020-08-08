Крупный пожар рано утром разгорелся в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, в 4.50 на диспетчерский пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу Железнодорожный район, улица Железноводская, 23.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил жилые и хозяйственные постройки на площади 250 квадратных метров. Оперативно локализовать пожар не получилось, пламя перекинулось на близстоящие дома. В настоящее время огнем охвачены десять жилых домов на площади 1300 квадратных метров.

В тушении пожара заняты 91 человек и 29 единиц техники. Идет наращивание группировки сил и средств.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Эвакуация не понадобилась.