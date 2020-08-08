«Тушил сигареты об официантов»: Певец Анатолий Цой рассказал, почему отказался от алкоголя

Музыкант, бывший участник группы MBAND Анатолий Цой признался, почему предпочитает здоровый образ жизни и отказался от алкоголя. Как рассказал певец Starhit.ru, крепкие напитки делают из него дебошира.

По словам Цоя, он не всегда был ярым трезвенником, раньше на вечеринках мог позволить себе алкоголь, но в небольшом количестве. Однако на одной из встреч с другом он потерял контроль, а после приятели рассказали ему все неприятные подробности вечера.

«Я выпил буквально два-три бокала, и меня так унесло, что я реально не помнил весь вечер. Друзья потом рассказывали мне страшные истории о том, что я тушил сигареты об официантов, пел, меня не могли успокоить. Короче, это был настоящий дебош. После этого я решил — зачем мне это надо? И сторонюсь этой истории. Мне без этого нормально, весело, позитивно живется», — делится певец.

С тех пор Анатолий не пьет. Хотя сейчас ему и не до вечеринок, недавно он стал победителем шоу «Маска» на НТВ и сейчас активно работает в студии под руководством Константина Меладзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности первой татуировки Анатолия Цоя.