«Вплоть до каннибализма»: таролог предрекла Петербургу новые убийства с расчлененкой

Петербург захлестнула волна жутких убийств с дальнейшим расчленением тел.

Первая громкая история произошла в ноябре 2019 года, когда у историка Олега Соколова обнаружили рюкзак с отрубленными женскими руками, который он пытался утопить в реке Мойке. Голову бывшей возлюбленной доцента нашли у него дома.

В июле 2020 года случилось сразу две похожие трагедии в городе на Неве — под окнами многоэтажки было найдено женское тело с отрубленными конечностями и головой. Другая история случилась в квартире на Невском проспекте: там полиция нашла тело рэпера Энди Картрайта, расчлененное его женой и аккуратно разложенное по пакетам. Женщина утверждает, что не убивала мужа, а лишь пыталась избавиться от тела, не желая любимому бесславной смерти.

О том, почему Петров град преследует злой рок таких преступлений, и что ждать его жителям в ближайшем будущем, 5-tv.ru рассказала биоэнерготерапевт, таролог Александра Харрис.

Как бы ни хотелось списать все на последствия пандемии коронавируса, которая измотала людей и вскрыла проблемы, сделать это не получится. По словам таролога, город оказался под дурным влиянием, которое провоцирует людей именно на такие страшные проявления человеческих слабостей и пороков. И пока перемен к лучшему не предвидится.

«При просмотре у меня получается очень яркая картина того, что городом управляет какой-то наркотик, который сильно воздействует на мозг, на органы. Я увидела это и предсказываю на будущее — пока у Петербурга успокоения в этом плане нет. Чем сейчас мы будем ближе подходить к осени, зиме, пойдет обострение, тем больше нас ждут, к сожалению, очень громкие события такого же характера из этого города», — сказала Александра.

Карты указали тарологу и на более зловещие преступления в будущем.

«К сожалению, просмотр города мне дает нехороший прогноз на будущее. Я вижу, что это будет продолжаться — еще несколько случаев очень громких и неприятных такого же плана я увидела. Вплоть до каннибализма. Я много лет занимаюсь людьми, делаю такие просмотры, но для меня эта картинка была шокирующей», — призналась женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести зверских убийствах в Петербурге.