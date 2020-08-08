«Вплоть до каннибализма»: таролог предрекла Петербургу новые убийства с расчлененкой
Эксперт в области биоэнергетики раскрыла, почему жуткие истории с расчленением людей случаются именно в культурной столице.
Закрыть
Смотрите также:
«Пьянки и скандалы»: Соседка погибшего гея-тиктокера рассказала о его гостях
Расчленившая рэпера Картрайта жена пророчила человечеству финансовый крах — видео
Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
Депутат рассказал, как получила жилье убитая сожителем многодетная петербурженка
Где лучше поселиться в Петербурге, чтобы обрести счастье — советы астролога
Психиатрическая экспертиза историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена
«Пытаемся связаться с родственниками»: адвокат Соколова заявил, что историк хочет извиниться
К дому обвиняемого в убийстве историка Соколова собираются водить экскурсии
В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
Следователи назвали имя подозреваемого в убийстве Игоря Талькова
В Петербурге задержан руководитель скандально известной группы компаний "Город"
Убийца врача в петербургской клинике записал разговор на диктофон
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Петербург захлестнула волна жутких убийств с дальнейшим расчленением тел.
Первая громкая история произошла в ноябре 2019 года, когда у историка Олега Соколова обнаружили рюкзак с отрубленными женскими руками, который он пытался утопить в реке Мойке. Голову бывшей возлюбленной доцента нашли у него дома.
В июле 2020 года случилось сразу две похожие трагедии в городе на Неве — под окнами многоэтажки было найдено женское тело с отрубленными конечностями и головой. Другая история случилась в квартире на Невском проспекте: там полиция нашла тело рэпера Энди Картрайта, расчлененное его женой и аккуратно разложенное по пакетам. Женщина утверждает, что не убивала мужа, а лишь пыталась избавиться от тела, не желая любимому бесславной смерти.
О том, почему Петров град преследует злой рок таких преступлений, и что ждать его жителям в ближайшем будущем, 5-tv.ru рассказала биоэнерготерапевт, таролог Александра Харрис.
Как бы ни хотелось списать все на последствия пандемии коронавируса, которая измотала людей и вскрыла проблемы, сделать это не получится. По словам таролога, город оказался под дурным влиянием, которое провоцирует людей именно на такие страшные проявления человеческих слабостей и пороков. И пока перемен к лучшему не предвидится.
«При просмотре у меня получается очень яркая картина того, что городом управляет какой-то наркотик, который сильно воздействует на мозг, на органы. Я увидела это и предсказываю на будущее — пока у Петербурга успокоения в этом плане нет. Чем сейчас мы будем ближе подходить к осени, зиме, пойдет обострение, тем больше нас ждут, к сожалению, очень громкие события такого же характера из этого города», — сказала Александра.
Карты указали тарологу и на более зловещие преступления в будущем.
«К сожалению, просмотр города мне дает нехороший прогноз на будущее. Я вижу, что это будет продолжаться — еще несколько случаев очень громких и неприятных такого же плана я увидела. Вплоть до каннибализма. Я много лет занимаюсь людьми, делаю такие просмотры, но для меня эта картинка была шокирующей», — призналась женщина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести зверских убийствах в Петербурге.
Читайте также
65%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?