Расчлененное тело нашли в квартире петербургского историка Соколова

Расчлененное тело молодой женщины нашли в квартире известного петербургского историка Олега Соколова. Утром 9 ноября ученого выловили из воды с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и пистолет.

О наличии расчлененного тела молодой женщины в квартире ученого 5-tv.ru сообщил источник. Личность погибшей не установлена. Известно, что сам Соколов в настоящее время находится в отделении терапии с переохлаждением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ) в связи с задержанием 63-летнего мужчины. Его выловили из воды у одного из домов набережной реки Мойки вместе с рюкзаком с отрубленными конечностями.

Позже стало известно, что задержанным оказался именитый российский историк Олег Соколов. В прошлом году появилась информация, что на него жаловалась одна из студенток. Она сообщила, что встречалась с преподавателем, и была им жестоко избита, когда решила расстаться.