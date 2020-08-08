Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением пассажирского самолета в штате Керала. Текст телеграммы, адресованный индийскому лидеру и премьер-министру, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в аэропорту города Кожикоде. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», — говорится в телеграмме.

Трагедия случилась в городе Кожикоде, штат Керала, 7 августа. Пассажирский лайнер авиакомпании Air India Express, летевший из Дубая, совершил жесткую посадку, в результате чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Корпус воздушного судна развалился на две части. По последним данным, в результате аварии погибли 17 человек, более 120 — получили травмы. 5-tv.ru публиковал первые кадры с места происшествия.