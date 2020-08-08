История с задержанием в Белоруссии 33 россиян оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила, выступая на форуме «Территория смыслов» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется, на основе фактов», — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о задержании в Белоруссии 33 граждан России стало известно 29 июля. Власти страны заявили, что это «боевики» частной военной компании, прибывшие в Минск для дестабилизации ситуации во время президентских выборов. Всего же, по данным белорусского КГБ, на территорию страны проникли около 200 боевиков. Однако в пятницу появились доказательства того, что все это подстроено Украиной. 5-tv.ru описал всю схему в подробном сюжете.