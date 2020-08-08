В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах вируса SFTS, зафиксированного в Китае
В КНР от лихорадки умерли уже семь человек.
Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt
Вирус SFTS, о вспышке которого предупредили в Китае, не является новым. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ. В ведомстве отметили, что об острой лихорадке с тромбоцитопеническим синдромом, вызываемой вирусом, было известно еще в 2009 году.
«Данное заболевание не является новым, и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что ведется работа по распознаванию заболевания, вызванного вирусом. В России нет зафиксированных случаев этого вида лихорадки.
«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Симптомами заболевания являются лихорадка, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Передается болезнь через укус насекомого — чаще всего, клеща. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер, добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае обнаружили новый смертоносный вирус. Там он поразил уже 60 человек, семеро скончались.
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