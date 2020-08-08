В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах вируса SFTS, зафиксированного в Китае

Вирус SFTS, о вспышке которого предупредили в Китае, не является новым. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ. В ведомстве отметили, что об острой лихорадке с тромбоцитопеническим синдромом, вызываемой вирусом, было известно еще в 2009 году.

«Данное заболевание не является новым, и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ведется работа по распознаванию заболевания, вызванного вирусом. В России нет зафиксированных случаев этого вида лихорадки.

«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Симптомами заболевания являются лихорадка, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Передается болезнь через укус насекомого — чаще всего, клеща. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае обнаружили новый смертоносный вирус. Там он поразил уже 60 человек, семеро скончались.