Американские аналитики представили сценарии нападения Северной Кореи на Южную

Внешнеполитический исследовательский центр США RAND обнародовал документ, в котором просчитаны возможные сценарии военной агрессии КНДР по отношению к Южной Корее. Об этом сообщает РИА Новости.

Во всех пяти представленных сценариях предполагается, что Северная Корея будет использовать артиллерию:

обстрел южнокорейского крупного промышленного объекта в течение пяти минут;

обстрел демилитаризованной зоны в течение минуты;

минутный обстрел центра столицы Южной Кореи;

обстрел демилитаризованной зоны в течение часа;

часовой обстрел Сеула.

По подсчетам американских аналитиков, если данные сценарии будут воспроизведены в реальной жизни, то число жертв составит от 400 до 17 тысяч человек. Всего же могут пострадать от 4,5 тысячи до более чем 200 тысяч человек.

Такие серьезные последствия удара должны предостеречь США и Южную Корею от цикличных военных провокаций, способных спровоцировать вооруженную агрессию КНДР, резюмировали авторы документа.

Между Северной и Южной Кореями наблюдается очередное обострение отношений, связанное повышенной активностью армии КНДР. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сеул готов к жестким ответам на действия Пхеньяна.