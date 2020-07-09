Джуд Лоу может стать очередным Капитаном Крюком

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Светлана Александрова
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Британский актер ведет переговоры с Disney об участии в новой версии истории о Питере Пэне.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian, Kento Nara, ancy Kaszerman; Instagram @evergaboanderson; Кадр из сериала "Шерлок"

Британский актер Джуд Лоу, известный по роли доктора Ватсона в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим в образе легендарного детектива, может отправиться в Неверленд. По информации интернет-издания Variety, актер ведет переговоры с компанией Disney об участии в новом фильме о Питере Пэне — мальчике, который не стареет, и детях, которых он уносит в волшебный мир Неверленда. Картина будет называться «Питер и Венди», Лоу видится ее создателям в роли главного злодея — Капитана Крюка.

Режиссером новой версии классической истории писателя Джеймса Барри выступит Дэвид Лоури («История призрака», «Пит и его дракон»). Сценарий он написал совместно с Тоби Хэлбруксом.

На главные роли, как ранее писал 5-tv.ru, приглашены 12-летняя дочь Милы Йовович — Эвер Андерсон и начинающий актер Александр Молони.

Джуд Лоу известен также участием в фильмах «Талантливый мистер Рипли» и «Холодная гора», за обе работы он был номинирован на «Оскар», а также «Вся королевская рать» (2006), «Меч короля Артура», «Фантастические твари» и многих других.

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