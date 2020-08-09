🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 августа, Луна в знаке Овна не располагает к импульсивным и необдуманным действиям, сделанных на скорую руку. Лучше отложить принятие решения на более поздний срок.

♈ Овен

Вам нужно научиться концентрироваться и перебарывать собственную лень. Только так вы сможете добиться желаемых целей и наладить отношения с окружающими. Помните, что постоянное потакание прихотям отвлекает от возложенных на вас задач и тормозит персональное развитие.

Космический совет: научитесь преодолевать лень.

♉ Телец

Тельцы, сегодня благоприятный день для приобретения новых навыков. Если вы давно мечтали научиться чему-то полезному, стоит не откладывать это дело в долгий ящик. Звезды благоволят вам — вершины будут покоряться с легкостью. Воспользуйтесь этим.

Космический совет: попробуйте заняться тем, о чем вы давно мечтали.

♊ Близнецы

Ваш эмоциональный настрой позволяет вам сворачивать горы. Однако не забывайте, что сказанное не к месту слово или неудачная реплика в адрес знакомого могут не лучшим образом отразиться на вашей репутации. Держите ваши чувства под контролем.

Космический совет: следите за словами.

♋ Рак

Ракам необходимо восстановить силы. Слишком многое вы взвалили на свои плечи в последнее время — вам экстренно нужен отдых. Если в данный момент вы не можете взять паузу надолго, то хотя бы выберетесь на день на природу или проведите время с близкими в спокойной обстановке.

Космический совет: сделайте паузу и выдохните.