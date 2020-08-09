«Форсаж отдыхает»: Рубцова показала «сочинский дрифт» на розовой машинке
Поклонники звезды «СашиТани» посчитали, что она вполне сойдет за профессиональную уличную гонщицу.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @yalav
Звезда «СашиТани» и «Универа» Валентина Рубцова показала, что такое настоящий дрифт по-сочински. Завораживающим видео управляемого заноса актриса поделилась на своей странице в Instagram.
В ролике Рубцова проносится на миниатюрной розовой машинке по площадке в парке аттракционов в Сочи, залихватски выделывая виражи.
«Я только учусь», — предупредила артистка.
Подписчики остались в восторге от «профессионального» владения рулем и в один голос заявили, что актриса вполне может составить конкуренцию даже самым опытным стритрейсерам.
«Водитель от бога»;
«Форсаж отдыхает»;
«У вас хорошо получается», — прокомментировали поклонники творчества Рубцовой.
Ране 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова похвасталась идеальным шпагатом.
Читайте также
77%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?