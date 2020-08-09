«Форсаж отдыхает»: Рубцова показала «сочинский дрифт» на розовой машинке

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Алиса Старжевская
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Поклонники звезды «СашиТани» посчитали, что она вполне сойдет за профессиональную уличную гонщицу.

Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда «СашиТани» и «Универа» Валентина Рубцова показала, что такое настоящий дрифт по-сочински. Завораживающим видео управляемого заноса актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В ролике Рубцова проносится на миниатюрной розовой машинке по площадке в парке аттракционов в Сочи, залихватски выделывая виражи.

«Я только учусь», — предупредила артистка.

Instagram @yalav

Подписчики остались в восторге от «профессионального» владения рулем и в один голос заявили, что актриса вполне может составить конкуренцию даже самым опытным стритрейсерам.

«Водитель от бога»;

«Форсаж отдыхает»;

«У вас хорошо получается», — прокомментировали поклонники творчества Рубцовой.

Ране 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова похвасталась идеальным шпагатом.

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