«Я рыдала»: Елена Захарова рассказала, как потеряла половину волос

Шикарные рыжие волосы Елены Захаровой уже давно стали ее визитной карточкой, без которой представить актрису невозможно. Однако, как поведала сама звезда, был в ее жизни момент, когда она едва не лишилась этой красоты.

Как рассказала Захарова в интервью «7Дней.ру», в 18 лет ее пригласили сыграть главную роль в одной из кинокартин. Перед съемками молодой актрисе поставили условие: перекрасить волосы в черный цвет. Девушке сделали четыре окрашивания, пытаясь вытравить ее природную рыжину. По словам Захаровой, это стало «настоящей пыткой» для ее волос, однако ради возможности засветиться со звездами первой величины она пошла на этот шаг.

Когда актриса вернулась в театральный вуз, ее художественный руководитель потребовал немедленно вернуть натуральный цвет.

«И я пошла: сначала осветляться, а потом возвращать свой рыжий цвет. Могу сказать, что в результате от моей копны мало что осталось… Обидно было до слез! Волосы я восстанавливала невероятно долго», — рассказала она.

По ее словам, как только шевелюра начинала приходить в норму, она снова подвергалась всяческим манипуляциям, которые наносили ей огромный вред, будь то завивка или укладка щипцами.

«Локоны получались, конечно, эффектные, но в какой-то момент я вдруг с ужасом обнаружила, что растеряла половину волос. Как я рыдала, когда смотрела на свои старые фотографии, где у меня были шикарные кудри», — призналась Захарова.

В конечном итоге актриса волосы все же восстановила, однако, с тех пор решила никому их в обиду не давать. Теперь, если ее героине необходимо поменять цвет волос, она просто надевает парик.

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