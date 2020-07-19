У звезды «Кадетства» Елены Захаровой при купании грудь выскочила из бюстгальтера

|
Алиса Старжевская
28

Неловкий момент, судя по всему, сняла знакомая российской актрисы.

Фото, видео: Instagram @lenazaharova57

Российская актриса Елена Захарова, прославившаяся после съемок в сериале «Кадетство» случайно предстала с голой грудью перед поклонниками. Во время купания в озере с груди знаменитости соскочил купальник. Видеозапись неловкого момента появилась в сети.

Как видно на кадрах, бюстгальтер слегка приспустился с «аппетитных» форм светской львицы в момент погружения в воду. Сначала актриса не замечает произошедшего, а после комментария от оператора восклицает «Мамочки, вся грудь выскочила!». После этого она продолжает купаться и как ни в чем не бывало отмечает, что вода в озере очень холодная, хотя ей обещали другую температуру.

Захарова уже несколько дней находится на Валдае в Новгородской области. Как признается актриса, побывать в этих местах — ее давняя мечта, так как будучи ребенком, она с семьей часто бывала там и жила в палатках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева поделилась с фанатами своими предпочтениями в женской груди.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

2:49
«Так выглядит счастье»: Симоньян выложила видео танцев Кеосаяна с дочерью
2:20
Менеджер Нурмагомедова рассказал, продолжит ли сражаться убитый горем боец
1:58
Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства
1:52
Звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия» умерла в 46 лет
1:40
У звезды «Кадетства» Елены Захаровой при купании грудь выскочила из бюстгальтера
1:20
Годовая девочка умерла под колесами автомобиля во время семейного праздника

Сейчас читают

Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок