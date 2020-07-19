У звезды «Кадетства» Елены Захаровой при купании грудь выскочила из бюстгальтера
Неловкий момент, судя по всему, сняла знакомая российской актрисы.
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Фото, видео: Instagram @lenazaharova57
Российская актриса Елена Захарова, прославившаяся после съемок в сериале «Кадетство» случайно предстала с голой грудью перед поклонниками. Во время купания в озере с груди знаменитости соскочил купальник. Видеозапись неловкого момента появилась в сети.
Как видно на кадрах, бюстгальтер слегка приспустился с «аппетитных» форм светской львицы в момент погружения в воду. Сначала актриса не замечает произошедшего, а после комментария от оператора восклицает «Мамочки, вся грудь выскочила!». После этого она продолжает купаться и как ни в чем не бывало отмечает, что вода в озере очень холодная, хотя ей обещали другую температуру.
Захарова уже несколько дней находится на Валдае в Новгородской области. Как признается актриса, побывать в этих местах — ее давняя мечта, так как будучи ребенком, она с семьей часто бывала там и жила в палатках.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева поделилась с фанатами своими предпочтениями в женской груди.
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