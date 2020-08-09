Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным они достигли договоренности в вопросе задержанных в Белоруссии россиян, пишет Интерфакс.

По его словам, эта ситуация не отразится на отношениях Москвы и Минска.

«Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь», — сказал он.

Сообщается, что Лукашенко получил от Путина письмо, где на пяти страницах были изложены факты о задержанных россиянах. Действующий президент республики заявил, что следственные органы в настоящий момент рассматривают эти сведения.

«Да, я упрекнул [в телефонном разговоре с Путиным] Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения», — сказал Лукашенко.

По последним данным, явка на выборах в Белоруссии составила 50%. Ажиотаж отмечается и в других странах — белорусы, желающие проголосовать, выстраиваются в огромные очереди за рубежом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о задержании в Белоруссии 33 граждан России стало известно 29 июля. Власти страны заявили, что это «боевики» частной военной компании, прибывшие в Минск для дестабилизации ситуации во время президентских выборов. Всего же, по данным белорусского КГБ, на территорию страны проникли около 200 боевиков. Однако в пятницу появились доказательства того, что все это подстроено Украиной. 5-tv.ru описал всю схему в подробном сюжете.