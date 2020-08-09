Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера

Супруга российского модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала на своей странице в Instagram совместную с мужем фотографию. Как передает «Экономика сегодня», дизайнер уже давно борется с раком желудка, однако выглядит, как заметили поклонники, очень хорошо.

Instagram @marinayudashkina

Сейчас пара находится на отдыхе в Плесе, из которого Юдашкина показала целую серию снимков. Также в подписи к одной из публикаций она рассказала об истории города и его достопримечательностях, которые они вместе с друзьями посетили.

На кадрах Юдашкин выглядит счастливым и бодрым. В комментариях же подписчики пожелали модельеру и его супруге здоровья.

Информация о диагнозе Юдашкина появилась в СМИ в 2016 году. С тех пор модельер стал все реже появляться на светских мероприятиях. Бороться с недугом и управлять делами ему помогает супруга, которая взяла руководство модным домом в свои руки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о совместном снимке Юдашкина со своими внуками.