Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера
Валентин Юдашкин уже несколько лет пытается победить страшный недуг.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru, Instagram @marinayudashkina
Супруга российского модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала на своей странице в Instagram совместную с мужем фотографию. Как передает «Экономика сегодня», дизайнер уже давно борется с раком желудка, однако выглядит, как заметили поклонники, очень хорошо.
Сейчас пара находится на отдыхе в Плесе, из которого Юдашкина показала целую серию снимков. Также в подписи к одной из публикаций она рассказала об истории города и его достопримечательностях, которые они вместе с друзьями посетили.
На кадрах Юдашкин выглядит счастливым и бодрым. В комментариях же подписчики пожелали модельеру и его супруге здоровья.
Информация о диагнозе Юдашкина появилась в СМИ в 2016 году. С тех пор модельер стал все реже появляться на светских мероприятиях. Бороться с недугом и управлять делами ему помогает супруга, которая взяла руководство модным домом в свои руки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о совместном снимке Юдашкина со своими внуками.
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