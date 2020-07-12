«Три красавчика!» — Валентин Юдашкин сфотографировался с внуками

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Светлана Александрова
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Поклонники модельера отмечают, что он совсем не похож на дедушку.

Фото, видео: Instagram @vyudashkin

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с любимыми внуками. На снимке 56-летний художник стоит с четырехлетним Анатолием и двухлетним Аркадием у лифта.

«С любимыми мальчишками!» — коротко подписал фотографию Юдашкин.

Instagram @vyudashkin

Подписчики практически единогласно решили, что модельер ни в коей мере не похож на дедушку, и все трое отлично смотрятся вместе.

«И кто скажет, что это дедушка?»

«Вы очень хорошо выглядите, совсем как папа милым деткам!»

«Дедушка совсем молоденький! Так держать!»

«Три красавчика!»

«Три богатыря!» — комментируют снимок пользователи.

Однако нашлись и любители придраться к чему-нибудь.

«Валя, во что ты их обрядил! На вырост или донашивают после кого-то?» — поддразнил создателя одежды для российских звезд один из подписчиков.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, внуков родила Валентину Юдашкину и его жене Марине их единственная дочь Галина, которой сейчас 29 лет. В 2014 году она вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой Петра.

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