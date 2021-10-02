ТОП самых громких и трагичных историй звезд, сделавших аборт
Некоторые из этих звезд даже не подозревали, какой трагедией может обернуться ошибка молодости.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, C. Heusler, Instagram @uspenskayalubov_official
В жизни каждого человека бывают моменты, о которых неловко или просто не хочется вспоминать. Тем более — делиться болью с окружающими. Эти знаменитости долго скрывали от мира личные трагедии.
5-tv.ru рассказывает о самых знаменитых женщинах отечественной эстрады, которым ради карьеры пришлось избавиться от будущего ребенка. Все они впоследствии жалели о своем решении.
Любовь Успенская
Звезда шансона Любовь Успенская порядка 50 лет молчала о страшной трагедии. В 16 лет юная красотка свела с ума 33-летнего мужчину. Тайный роман был бурным, но очень коротким и закончился беременностью. Неожиданный ребенок мог перечеркнуть все планы звезды, поэтому рожать одной, да еще в столь молодые годы, она не решилась.
Аборт Успенская сделала буквально в «кустарных» условиях: при помощи подпольного врача, в тайной квартире в Киеве, на столе в полумраке. Прогноз после опасной операции был не утешителен: мамой стать больше не получится.
Спустя много лет беременность все-таки случилась. Однако двойню звезда потеряла. Сочтя эту трагедию наказанием за прошлые ошибки, Любовь и не надеялась когда-либо родить. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе. Сегодня у певицы замечательная дочь — Татьяна Плаксина.
«Когда я ее родила, почувствовала себя самой счастливой. И поняла: то, что каждая должна сделать в своей жизни, чтобы состоятся как 100% женщина, это родить ребенка!» — признавалась звезда в эфире программы «Секрет на миллион».
Лайма Вайкуле
Ради оглушительного успеха и всеобщего признания певица Лайма Вайкуле когда-то тоже пожертвовала материнским счастьем. Внезапная беременность случилась в самом начале звездного пути артистки. Выбора о том, что важнее тогда перед ней не стояло.
«В советское время мы не понимали, что такое — лишить себя беременности. Что это — страшный грех. Это — убийство. Мне казалось, это просто избавление от проблем. А потом ты боишься, что поезд уходит. А потом — болезнь…» — делилась мнением Вайкуле в программе «В гостях у Гордона».
В зрелом возрасте звезда предприняла попытку стать матерью и даже решилась на искусственное оплодотворение. К сожалению, все кончилось выкидышем. После — были долгие годы мучений. Однажды Лайма обратилась за благословением на взятие ребенка из детдома. Духовный наставник отказал ей в этой просьбе, заверив, что наказание за аборт она обязана пронести через всю жизнь.
«Я в то время была очень верующим человеком. И тогда сознательно отказалась… Варианты любые возможны в этой жизни… Но я ничего не буду делать специально», — заявляла артистка.
Буквально в каждом своем интервью звезда умоляет девушек и женщин не делать аборты, взывая к разуму и заставляя думать о последствиях.
Наталия Гулькина
Певице Наталье Гулькиной было всего 15 лет, когда она сделала аборт. В юные годы у артистки случился серьезный роман с молодым человеком по имени Сергей. Их отношения длились чуть больше года, когда звезда узнала об интересном положении. К слову, избавляться от ребенка она и не планировала. Виной всему — строгие родители. Молодую девушку почти насильно заставили идти на аборт, мотивируя, что рожать ей было «слишком рано».
«Я помню, как влезала на это кресло, как мне было страшно психологически. Я помню, мне надели маску и сказали: „Считай“. Проснулась — сказали все в порядке. Я не отдавала себе отчет, была абсолютно глупая», — признавалась солистка «Миража» в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой.
По счастливому стечению обстоятельств, спустя пять лет Гулькина родила первенца Алексея в браке с первым мужем Николаем. Позже своему третьему супругу 35-летняя Наталия подарила дочку Яну.
Мария Аронова
Народная артистка России, актриса Мария Аронова решилась избавиться от ребенка, когда уже имела на руках первого наследника. По признанию звезды, это был тяжелый период в ее жизни: страдало материальное положение, а помощи ждать было фактически не от кого.
Известие о скором пополнении привело Марию в отчаяние. Молодая актриса пошла на аборт, хоть данное решение далось ей нелегко.
«Я приехала из больницы домой, села возле кроватки сына и подумала: „Только что я убила такого же…“ Если бы в этот момент я могла ненадолго стать мужчиной, я бы точно знала, как сыграть Раскольникова», — цитирует Аронову Starhit.
Боль утраты Марии удалось унять лишь с появлением на свет очаровательной дочки Серафимы. Однако по сей день звезда жалеет об ошибке молодости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» впервые откровенно рассказала о роковом аборте.
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