Лифтер в Подмосковье выжил после удара топором

Лифтер в Подмосковье выжил после нападения на него мужчины с топором. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас пострадавший находится в больнице. После проведения срочной операции он впал в кому. Об этом рассказали его коллеги.

Нападение случилось рано утром возле подъезда одного из домов в Домодедово. Местный житель нанес несколько ударов топором вышедшему следом за ним мужчине с велосипедом. После расправы он спокойно удалился домой.

Позже стали известны личность пострадавшего и причины трагедии. Как писал ранее 5-tv.ru, правоохранители задержали предполагаемого нападавшего по горячим следам. Весь процесс преступления засняли камеры видеонаблюдения.