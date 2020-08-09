Лифтер в Подмосковье выжил после удара топором
Жуткое нападение случилось в подмосковном Домодедово рано утром.
Закрыть
Смотрите также:
«Проучить захотел»: задержан подозреваемый в убийстве лифтера в Подмосковье
Стало известно, почему мужчина зарубил лифтера топором в Подмосковье — видео (18+)
Мужчина средь бела дня зарубил топором лифтера в Подмосковье — видео (18+)
Видео: замдиректора хлебозавода облили кислотой на парковке в Подмосковье
Шокирующие кадры: боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле
Видео из заброшенного гаража в Подмосковье, где боевик готовил массовый расстрел
«Мне очень жаль»: разрубивший жену топором петербуржец заявил о раскаянии
СК проверяет Сергея Фургала на причастность к еще двум преступлениям
«Неадекватный человек»: сотрудник ТСЖ о расчленившем жену петербуржце
Шок-видео: Полиция выяснила, чье расчлененное тело было найдено под окнами многоэтажки в Петербурге
СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена
«Это катастрофа!» — Проректор ВГИК о жестоком убийстве доцента вуза Иды Шур
Шокирующие подробности: «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Лифтер в Подмосковье выжил после нападения на него мужчины с топором. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас пострадавший находится в больнице. После проведения срочной операции он впал в кому. Об этом рассказали его коллеги.
Нападение случилось рано утром возле подъезда одного из домов в Домодедово. Местный житель нанес несколько ударов топором вышедшему следом за ним мужчине с велосипедом. После расправы он спокойно удалился домой.
Позже стали известны личность пострадавшего и причины трагедии. Как писал ранее 5-tv.ru, правоохранители задержали предполагаемого нападавшего по горячим следам. Весь процесс преступления засняли камеры видеонаблюдения.
Читайте также
54%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?