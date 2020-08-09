Названа причина крушения самолета под Калугой

Причиной крушения легкомотороного самолета в Калужской области следователи предварительно называют ошибку пилота. Об этом говорится на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России. Авария произошла около 14 часов в воскресенье, находившийся за штурвалом 53-летний москвич погиб.

«Житель Москвы осуществлял полет, а его друг снимал видео для последующей продажи самолета. При выполнении пилотажной фигуры „бочка“ пилот не справился с управлением, и произошло падение самолета. В результате пилот получил различные повреждения, в том числе в области головы, и скончался на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают расследование, устанавливая обстоятельства происшествия. Сообщается также, что дальнейшую проверку будет проводить московское следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

В свою очередь транспортный прокурор Калужской области Денис Косик рассказал, что по факту катастрофы проводится прокурорская проверка, по результатам которой «будут приняты необходимые меры реагирования».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета 2 августа под Калининградом, при которой пострадали три человека.