Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном

Эстрадный певец и музыкант Валерий Сюткин не скрывает радости от пополнения в семействе. 62-летний артист стал отцом в четвертый раз и решил наконец показать поклонникам снимок из больничной палаты с появившимся на свет наследником. Как и многие другие звезды, Сюткин решил не показывать фанатам лицо младенца раньше времени и прикрыл его эмодзи. Впрочем, по лицу самого музыканта подписчики увидели: он беспредельно счастлив.

«Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!» -с нежностью подписал пост Валерий.

Свою публикацию он также сопроводил фотографиями беременной жены и своими совместными снимками с супругой.

Instagram @syutkin_valeriy

Комментаторы принялись поздравлять знаменитую пару и желать малышу всего самого доброго.

«Неожиданно, поздравляю! Здоровья маме и малышу!»

«Ура! Счастья всей вашей семье!»

«Дети — это счастье!!! Принимайте поздравления!» — писали воодушевленные пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли роды жены Валерия Сюткина.