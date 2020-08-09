Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
На своей странице в Instagram музыкант показал кадр из больничной палаты, а также несколько снимков с беременной женой.
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Фото, видео: Instagram @syutkin_valeriy
Эстрадный певец и музыкант Валерий Сюткин не скрывает радости от пополнения в семействе. 62-летний артист стал отцом в четвертый раз и решил наконец показать поклонникам снимок из больничной палаты с появившимся на свет наследником. Как и многие другие звезды, Сюткин решил не показывать фанатам лицо младенца раньше времени и прикрыл его эмодзи. Впрочем, по лицу самого музыканта подписчики увидели: он беспредельно счастлив.
«Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!» -с нежностью подписал пост Валерий.
Свою публикацию он также сопроводил фотографиями беременной жены и своими совместными снимками с супругой.
Комментаторы принялись поздравлять знаменитую пару и желать малышу всего самого доброго.
«Неожиданно, поздравляю! Здоровья маме и малышу!»
«Ура! Счастья всей вашей семье!»
«Дети — это счастье!!! Принимайте поздравления!» — писали воодушевленные пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли роды жены Валерия Сюткина.
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