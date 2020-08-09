Путин лишил каракулевых шапок армейских генералов и полковников

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Валентин Черников
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Меховые головные уборы из ягнячьей шерсти остались только у офицеров ФСО и Росгвардии.

Путин лишил каракулевых шапок армейских генералов и полковников

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил отменяется, по новому указу президента России Владимира Путина.

Документ предусматривает, что отныне головной убор из ягнячьей шерсти серого цвета предназначается только для высших офицеров и полковников ФСО и Росгвардии. Для военнослужащих ВС шапки из каракуля заменят на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для генералов.

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок в конце апреля. Предполагалось, что новые головные уборы станут различаться по цвету для отдельных видов Вооруженных сил и родов войск. В Воздушно-космических силах и Воздушно-десантных войсках они будут синими, у остальных — черными или защитного цвета.

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