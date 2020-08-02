Чем ВДВ принципиально отличается от Корпуса морской пехоты США

Самыми универсальными, лучшими по идеологии и боевым возможностям назвал Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. В интервью, данном «Известиям» накануне 90-летия со дня основания ВДВ, он пояснил, в чем принципиальное отличие данной структуры от других армейских подразделений Вооруженных сил РФ.

По словам Шаманова, командовавшего ВДВ в период с 2009 по 2016 год, сегодня они — самый мобильный и быстроразвивающийся род войск. Так, например, вскоре в распоряжении структуры окажется собственная армейская авиация, что позволит служащим действовать автономно по всему миру.

При этом генерал-полковник заметил, что многие пытаются сравнивать Воздушно-десантные войска России с Корпусом морской пехоты США, ложно полагая, что и те, и другие выполняют одни и те же задачи.

Владимир Шаманов акцентировал внимание, что в отличие от американской структуры, якобы охраняющей национальные интересы по всему миру, ВДВ решают, прежде всего, задачи обороны территории государства и взаимодействия с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом, в случае необходимости, служащие могут выполнять поставленные задачи и за рубежом.

«Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: „Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ“. Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение — будете иметь дело с нами», — отметил Владимир Шаманов.

2 августа 2020 года в России отметят 90 лет со дня основания Воздушно-десантных войск. ВДВ часто применяются как силы быстрого реагирования. Основное их предназначение — охват противника по воздуху, а также выполнение задач в его тылу. При этом цели могут быть самые разнообразные: от захвата и уничтожения наземных элементов высокоточного оружия до обороны отдельных районов и открытых флангов.

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