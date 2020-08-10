Президенты Польши и Литвы призвали белорусские власти соблюдать демократические стандарты
После завершения президентских выборов в Минске начались беспорядки. Чтобы разогнать протестующих, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Фото: EPA / TATYANA ZENKOVICH
Власти Польши и Литвы прокомментировали ситуацию в Белоруссии, сложившуюся в стране после президентских выборов. В официальном заявлении Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали государство признавать и соблюдать основополагающие демократические стандарты.
«Призываем воздержаться от насилия и уважать свободы, права человека и гражданина, в том числе права нацменьшинств и свободу слова. Мы верим, что диалог — это всегда лучший инструмент, гарантирующий общественное развитие и дискуссию, касающуюся реформ и политических действий», — говорится в обращении.
Политические лидеры подчеркнули, что что более близкое сотрудничество с Евросоюзом в интересах Беларуссис. Также Дуда и Науседа выразили надежду в создании условий для углубления сотрудничества с государственными учреждениями Беларуссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.
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